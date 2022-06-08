Мировое обозрение

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Норвегия «тайно» передала Украине 22 самоходные гаубицы

Норвегия «тайно» передала Украине 22 самоходные гаубицы

Политику конфиденциальности поставок вооружений Киеву собираются проводить и впредь Норвегия «тайно» передала Украине 22 самоходные гаубицы M109 A3GN, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение, сообщается на сайте Минобороны страны.

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