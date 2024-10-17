Субботник пройдет 19 октября в Чите

В Чите пройдет субботник 19 октября. Об этом сообщается на официальном портале региона.К участию приглашаются коллективы предприятий и организаций различных форм собственности, общественность, жители многоэтажных домов и частного сектора, студенты и школьники.
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