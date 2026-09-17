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ВС России поразили крупнейший дата-центр ВСУ

ВС России поразили крупнейший дата-центр ВСУ

Российские войска поразили в Киеве крупный дата-центр - "Де ново дата-центр". Он обеспечивал работу серверов, которые использовались в военных целях, передает Минобороны России.

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