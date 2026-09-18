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Клещи атакуют: почему Курортный район Петербурга снова в лидерах по укусам

Представьте: вы возвращаетесь с прогулки по лесу или даче, а на коже — незваный гость. Увы, для многих жителей Петербурга и Ленобласти это не страшилка, а реальность последних дней.

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