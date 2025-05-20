В США заявили о трехмесячном провале Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на условия США, включая безоговорочное прекращение огня и подписание соглашения о добыче полезных ископаемых, а также участвовал в переговорах в Турции, но за три месяца не достиг результатов.
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