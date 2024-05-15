Макаревич лицемерно засуетился в ожидании Милонова с кувалдой

В Госдуме РФ отреагировали на скандальный пранк Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса), которые позвонили популярному в прошлом веке музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу в Израиль от имени президета Украины Владимира Зеленского.