В переговорах по Украине увидели кризис доверия

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине наблюдается кризис доверия.
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