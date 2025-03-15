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В переговорах по Украине увидели кризис доверия

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине наблюдается кризис доверия.

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