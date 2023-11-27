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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталья Бестемьянова: «Валиева активно приходит в хорошую форму. Виден очень большой прогресс с прошлых соревнований»

На Гран-при России в Москве Валиева одержала победу. Она дважды упала в произвольной программе – на четверном тулупе и тройной лутце.

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