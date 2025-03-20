Гендиректор «Динамо» о Комтуа: «Мы намерены его сохранить. Ему все нравится в клубе. Переговорный процесс продвигается в успешном ключе»

– Тяжело ли добиться компромисса в переговорах с игроком и его представителем по новому контракту, если еще не окончен сезон, а значит, и неясно, отработал ли хоккеист уже вложенные в него средства? При этом сейчас то самое время, когда команды должны вовсю комплектоваться на следующий сезон.