Гендиректор «Динамо» о Комтуа: «Мы намерены его сохранить. Ему все нравится в клубе. Переговорный процесс продвигается в успешном ключе»

– Тяжело ли добиться компромисса в переговорах с игроком и его представителем по новому контракту, если еще не окончен сезон, а значит, и неясно, отработал ли хоккеист уже вложенные в него средства? При этом сейчас то самое время, когда команды должны вовсю комплектоваться на следующий сезон.
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