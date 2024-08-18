10 женщин легкого поведения, чьи имена прочно засели в истории

В то время как о таких исторических личностях, как король Людовик XV, император Наполеон Бонапарт и король Карл II, известно многое, мало кто знает, что за спинами этих знаменитых мужчин стояли их любовницы, которые зачастую были их советниками и матерями их детей.
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