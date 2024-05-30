В США восхитились новейшим российским оружием

Константин Самарин

Вопрос в том, когда это новейшее оружие сможет реально помочь армии РФ на фронте. Почему на СВО не видно столь разрекламированной Арматы, нет разработааных на ее базе боевых машин? Где летают новейшие Су-57 ?. Или командование рассчитывает вести СВО еще годы?