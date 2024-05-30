Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны, сообщает Defense TV.
В США восхитились новейшим российским оружием
Комментарии
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Константин Самарин
Вопрос в том, когда это новейшее оружие сможет реально помочь армии РФ на фронте. Почему на СВО не видно столь разрекламированной Арматы, нет разработааных на ее базе боевых машин? Где летают новейшие Су-57 ?. Или командование рассчитывает вести СВО еще годы?
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