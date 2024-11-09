БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    Вся больница ждет ВВП? Или только родственник?Организацию с игр...
  • Alex Nемо
    Вот и образец из собственно музея.Хиджабы довели де...
  • Alex Nемо
    образцы таджикской национальной одежды, аналогичная выставлена в национальном музее культуры в Душанбе и сделана она ...Хиджабы довели де...

Алексей Михайлович или Безальтернативность военных реформ

Алексей Михайлович или Безальтернативность военных реформ

Империя рождается в том числе и на уровне соответствующей символики Неробкий шаг в центр Европы В прошлых материалах, второму самодержцу из рода Романовых посвященных, – «Алексей Михайлович: Тишайший государь Бунташного века, или На пороге империи», «Алексей Михайлович или на пути к большой европейской игре» – речь шла о возобладании в его внутренней политике византийской концепции, предусматривавшей соотнесенность в царском служении мирской и священнической составляющих, что напоминало следование римской традиции, в рамках которой императоры, даже после принятия христианства, продолжали носить титул Pontifex maximus.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх