Гражданин Киргизии отказался самостоятельно уезжать из России – здесь его держала семья, а на родине ждал дом с 21 проживающим.
Мигрант из Киргизии отказался уезжать из России – ранее суд решил его выдворить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТН
Татьяна Недогреева
Должен быть спецвагон, куда сажать мигрантов с семьями и принудительно вывозить. Сели нам на шею . Он не работает, жена не работает, дедей куча и дома 21 человек . Комить Всех надо. А получается кормим мы. А они только срут. 15 миллионов зарегистрированных мигрантов, плюс,примерно, 10 миллионов не законных. Итого 25 миллионов . Все, хотябы раз в день насрут. Это сколько гадости , заразы всякой нам навезли. И мы должны это все убирать. У них же нет медосмотров перед приездом к нам. Всех, всех в шею гнать. Кому выдали гражданство, лашать его, как незаконнополученное. Приехали работать? Работайте по рабочей визе и без семей вахтовым методом. Наваляем сами ошибок и видим , что с мигрантами ошибка колоссальная, так скорее надо исправлять, а не изоблачать виновных через десятилетия, как многое изоблачалось в пустой след.
Ответить
6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Так их таких миллионы в нашей стране, отсюда и разбои и грабеж, жить то им за что-то надо, власть наша об этом не думала раньше, пуская всех этих на нашу территорию ?!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии