Мигрант из Киргизии отказался уезжать из России – ранее суд решил его выдворить

ТН

Татьяна Недогреева

Должен быть спецвагон, куда сажать мигрантов с семьями и принудительно вывозить. Сели нам на шею . Он не работает, жена не работает, дедей куча и дома 21 человек . Комить Всех надо. А получается кормим мы. А они только срут. 15 миллионов зарегистрированных мигрантов, плюс,примерно, 10 миллионов не законных. Итого 25 миллионов . Все, хотябы раз в день насрут. Это сколько гадости , заразы всякой нам навезли. И мы должны это все убирать. У них же нет медосмотров перед приездом к нам. Всех, всех в шею гнать. Кому выдали гражданство, лашать его, как незаконнополученное. Приехали работать? Работайте по рабочей визе и без семей вахтовым методом. Наваляем сами ошибок и видим , что с мигрантами ошибка колоссальная, так скорее надо исправлять, а не изоблачать виновных через десятилетия, как многое изоблачалось в пустой след.