Протест НАТО — Россия «глушит» военные спутники. Комментирует Владимир Соловьев: «Россия показала альянсу, где его место»

Шекспир сказал - "... есть многое свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам", очевидно он имел ввиду наше СВО.

Nikolay Zakharov

А,как они хотят,чтобы их спутники наводили свои ракеты на наши об'екты, это война,здесь мелочей нет,сбиваем и будем сбивать или ослеплять противника.Наше дело правое, мы победим.