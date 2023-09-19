Протест НАТО — Россия «глушит» военные спутники. Комментирует Владимир Соловьев: «Россия показала альянсу, где его место»

Дипломатическая истерика НАТО — после протестов США по теме блокировки военных спутников Россией, к хору подключились и голоса НАТО — включая генсека Столтенберга.
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