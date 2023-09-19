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Протест НАТО — Россия «глушит» военные спутники. Комментирует Владимир Соловьев: «Россия показала альянсу, где его место»

Протест НАТО — Россия «глушит» военные спутники. Комментирует Владимир Соловьев: «Россия показала альянсу, где его место»

Дипломатическая истерика НАТО — после протестов США по теме блокировки военных спутников Россией, к хору подключились и голоса НАТО — включая генсека Столтенберга.

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Комментарии
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В
Василий
Шекспир сказал  - &quot;... есть многое свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам&quot;, очевидно он имел ввиду наше СВО.
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13 час.
Mark Kapustin
Согласен с вами.
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9 час.
Nikolay Zakharov
А,как они хотят,чтобы их спутники наводили свои ракеты на наши об&#39;екты, это война,здесь мелочей нет,сбиваем и будем сбивать или ослеплять противника.Наше дело правое, мы победим.
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3 час.

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