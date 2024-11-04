Сообщение RO-Alert в уезде Тулча: "Возможно падение объектов в воздушном пространстве"

В воскресенье вечером в уезде Тулча, Румыния, было выпущено сообщение RO-Alert. В течение ночи оборонные структуры обнаружили беспилотники, приближающиеся к территории страны, поэтому ГИЧС принял решение выпустить предупреждающее сообщение для населения Тулчи.