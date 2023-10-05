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Шойгу: для участия в СВО Минобороны набрало 38 тысяч добровольцев за месяц

Шойгу: для участия в СВО Минобороны набрало 38 тысяч добровольцев за месяц

Минобороны РФ набрало около 38 тысяч добровольцев для участия в спецоперации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск, сообщил ТАСС.

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