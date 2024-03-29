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В ГИБДД призвали водителей уступать дорогу обочечникам

В ГИБДД призвали водителей уступать дорогу обочечникам

Обочечник, фото: njcar.ru С наступлением весеннего сезона на дорогах стали более ярко проявляться “обочечники” – те, кто, стремясь сэкономить время, избегают заторов, объезжая их по боковой полосе, которая, по сути, предназначена для аварийной остановки.

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