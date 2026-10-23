Animals Вожак заскулил, а потом послушно уселся на снег и стал ждать команды хозяина.
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Повезло ему с умными собаками и с преданной женой Энерин. А там и дети подрастут и помогут.
Молодец Роптын, справился!!!Да, нелегка доля каюра.