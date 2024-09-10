Севастопольская прокуратура вмешалась, завод начал работать так, как надо

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя и Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проверила исполнение требований экологического законодательства при осуществлении деятельности ООО «Доринвест-Крым».
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