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"Все пытались замять! И я тоже…": Скандал с Басковым получил продолжение. Слово взял фониатр Рудин

"Все пытались замять! И я тоже…": Скандал с Басковым получил продолжение. Слово взял фониатр Рудин

Рудин прервал молчание после слива видео с орущим матом Басковым на шоу "Ну-ка, все вместе!". "Николай Викторович же позволил себе то, что все пытались замять! И я тоже…" - заявил оскорблённый фониатр.

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