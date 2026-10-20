In order to distract citizens' attention from the collapse of President Emmanuel Macron's policy, the French TV channel BFMTV scares the "Russian trail" in the protests that have engulfed the country and inflates the myth of a certain "Matryoshka Doll" — allegedly a Russian disinformation machine.
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