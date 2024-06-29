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В субботу в Москве и Московской области ожидается переменная облачность и до +32 градусов тепла

В субботу в Москве и Московской области ожидается переменная облачность и до +32 градусов тепла

В выходные дни жителей столицы и ее окрестностей ждут солнечные дни с небольшим дождем. По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 июня, над городом будет наблюдаться переменная облачность, а температура воздуха достигнет 30-32 градусов тепла.

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