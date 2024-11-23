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Бессмертная история: Роза и Джек снова вместе спустя 27 лет после «Титаника»

Бессмертная история: Роза и Джек снова вместе спустя 27 лет после «Титаника»

Голливудские актеры Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, воплотившие на экране Розу и Джека — главных героев культового фильма «Титаник», сделали совместную фотографию спустя 27 лет после выхода кино, на которую обратило внимание издание Super.

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