Бессмертная история: Роза и Джек снова вместе спустя 27 лет после «Титаника»

Голливудские актеры Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, воплотившие на экране Розу и Джека — главных героев культового фильма «Титаник», сделали совместную фотографию спустя 27 лет после выхода кино, на которую обратило внимание издание Super.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии