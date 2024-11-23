Бессмертная история: Роза и Джек снова вместе спустя 27 лет после «Титаника»

Голливудские актеры Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, воплотившие на экране Розу и Джека — главных героев культового фильма «Титаник», сделали совместную фотографию спустя 27 лет после выхода кино, на которую обратило внимание издание Super.