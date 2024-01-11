Оттепели всё. На Петербург надвигается "большой холод"

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, оттепелей в ближайшее время не будет. Погоду в регионе начинает определять тыл циклона с сильным ветром северного, северо-восточного направления.
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