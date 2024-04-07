Минобороны РФ запустило работу мобильных офисов для оформления карт «СВОи»

Министерство обороны РФ совместно с банком-партнером запустило работу мобильных офисов для оформления и выдачи электронных удостоверений ветерана боевых действий в военных госпиталях, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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