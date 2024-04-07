Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Да пошли они...   И Назаровы, и Смольяниновы... Никто они, и зовут их никак....Ливанов ответил С...
  • Eduard
    Что за слово "заподозрили"? Или убил,или не убил.Подозревать иожно понос или золотуху!На Украине полице...
  • лариса
    Будто у нас в России таких же нет.Звонят,сбрасываю,проверяю в инете откуда звонок.С трёх разных телефонов,зарегистрир...ФСБ задержала мош...

Минобороны РФ запустило работу мобильных офисов для оформления карт «СВОи»

Минобороны РФ запустило работу мобильных офисов для оформления карт «СВОи»

Министерство обороны РФ совместно с банком-партнером запустило работу мобильных офисов для оформления и выдачи электронных удостоверений ветерана боевых действий в военных госпиталях, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх