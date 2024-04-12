Говорил тут как-то со знакомым старым азером. И поделился он со мною самым сильным своим впечатлением от приезда в Россию, в нашу Пермскую область, ещё тогда, в молодости, в 70-е.
Бабы без присмотра
Комментарии
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Ирина52
В советское время население росло ,несмотря на урбанизацию., две мировых войны и эмансипацию. И без средневековых порядков, отрицающих у женщин право на человеческое достоинство... Просто общество должно создавать условия для СЕМЬИ. Например, больше семья - больше квартира, предоставленная этой семье...А навязывать шариат или Домострой - убивать Россию как цивилизацию, для которой ПРОСВЕЩЕНИЕ - не звук пустой...
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1 час.
В
Воробей
Я вполне согласен с тем, что в СССР был довольно необычный вариант социума, где сочеталась эмансипация и довольно сильный пуританизм. Но, уже тогда процесс разложения семьи был в действии. Просто, уж больно люди были несвободны даже разъехаться - "тот самый квартирный вопрос". Я это к тому, что мировые войны, как фактор обнищания, был скорее в пользу укрепления семьи, чем её разрушения. А сейчас и квартиры более доступны, и государство доплачивает, но уровень разводов всё растёт и растёт, почему-то. Вот и может напроситься догадка, что не в этом дело.
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58 мин.
ЛВ
Лариса Воробьева
В азиатских странах женщину всегда считали низшим существом. Да и здесь рассуждения о женщине мало чем отличаются от рассуждений об овце. Но наука доказала, что у мужчины работает одно полушарие мозга, а у женщины - два. Мужчина и женщина очень разные по своему строению. Да и православие требует уважительного отношения к женщине: " чего хочет женщина, того хочет Бог".Без женщины нет мужчины. Как может женщина раскрыть свой потенциал, если её всё время будут водить за ручку то отец, то муж, то брат?Безусловно, девочек, как и мальчиков, надо воспитывать в семье. И главное - это уважение к противоположному полу, к старшим, к родителям.
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8 мин.
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