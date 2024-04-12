Бабы без присмотра

Ирина52 В советское время население росло ,несмотря на урбанизацию., две мировых войны и эмансипацию. И без средневековых порядков, отрицающих у женщин право на человеческое достоинство... Просто общество должно создавать условия для СЕМЬИ. Например, больше семья - больше квартира, предоставленная этой семье...А навязывать шариат или Домострой - убивать Россию как цивилизацию, для которой ПРОСВЕЩЕНИЕ - не звук пустой...

В Воробей Я вполне согласен с тем, что в СССР был довольно необычный вариант социума, где сочеталась эмансипация и довольно сильный пуританизм. Но, уже тогда процесс разложения семьи был в действии. Просто, уж больно люди были несвободны даже разъехаться - "тот самый квартирный вопрос". Я это к тому, что мировые войны, как фактор обнищания, был скорее в пользу укрепления семьи, чем её разрушения. А сейчас и квартиры более доступны, и государство доплачивает, но уровень разводов всё растёт и растёт, почему-то. Вот и может напроситься догадка, что не в этом дело.