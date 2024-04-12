Медвежий угол
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Медвежий угол

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Бабы без присмотра

Бабы без присмотра

Говорил тут как-то со знакомым старым азером. И поделился он со мною самым сильным своим впечатлением от приезда в Россию, в нашу Пермскую область, ещё тогда, в молодости, в 70-е.

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Комментарии
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Ирина52
В советское время население росло ,несмотря на урбанизацию., две мировых войны и эмансипацию. И без средневековых порядков, отрицающих  у женщин право на человеческое достоинство... Просто общество должно создавать условия для СЕМЬИ. Например, больше семья - больше квартира, предоставленная  этой семье...А навязывать шариат или Домострой - убивать Россию как цивилизацию, для которой ПРОСВЕЩЕНИЕ - не звук пустой...
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1 час.
В
Воробей
Я вполне согласен с тем, что в СССР был довольно необычный вариант социума, где сочеталась эмансипация и довольно сильный пуританизм. Но, уже тогда процесс разложения семьи был в действии. Просто, уж больно люди были несвободны даже разъехаться - &quot;тот самый квартирный вопрос&quot;. Я это к тому, что мировые войны, как фактор обнищания, был скорее в пользу укрепления семьи, чем её разрушения.  А сейчас и квартиры более доступны, и государство доплачивает, но уровень разводов всё растёт и растёт, почему-то. Вот и может напроситься догадка, что не в этом дело.
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58 мин.
ЛВ
Лариса Воробьева
В азиатских странах женщину всегда считали низшим существом. Да и здесь рассуждения о женщине мало чем отличаются от рассуждений об овце. Но наука доказала, что у мужчины работает одно полушарие мозга, а у женщины - два. Мужчина и женщина очень разные по своему строению. Да и православие требует уважительного отношения к женщине: &quot; чего хочет женщина, того хочет Бог&quot;.Без женщины нет мужчины. Как может женщина раскрыть свой потенциал, если её всё время будут водить за ручку то отец, то муж, то брат?Безусловно, девочек, как и мальчиков, надо воспитывать в семье. И главное - это уважение к противоположному полу, к старшим, к родителям.
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8 мин.

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