«Месяцы блокады обессмертили душу Ленинграда»

Более 80 лет назад, 18 января 1943 года, Красной армии удалось прорвать блокаду Ленинграда. В результате наступательной операций «Искра» советские войска освободили Шлиссельбург, создали сухопутный коридор и соединили осажденный город с остальной страной.
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