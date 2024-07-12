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Диетолог Кабанов раскрыл, можно ли пить воду во время приема пищи

Диетолог Кабанов раскрыл, можно ли пить воду во время приема пищи

Врач-диетолог опроверг распространенные мнение о том, что во время еды не стоит пить воду.Бытует мнение, что во время еды нельзя пить воду.

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