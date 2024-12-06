FP: мирные планы есть не только у Трампа, но также у России и даже Украины

Когда кандидат Дональд Трамп говорил свои смелые речи и давал трудные обещания перед разогретыми сторонниками на предвыборных митингах, он, вероятно, еще сам до конца не верил в победу и что придется исполнять сказанное.
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