На Украине предложили ввести военную подготовку в школах

Верховная рада Украины планирует рассмотреть законопроект «о совершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки», предполагающий введение военной подготовки в школах, профессиональных и высших учебных заведениях.
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