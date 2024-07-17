❗️ Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении на Главу Крыма Об этом рассказал Глава РК Сергей Аксёнов на встрече с журналистами, передаёт ТАСС.
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❗️ Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении на Главу Крыма Об этом рассказал Глава РК Сергей Аксёнов на встрече с журналистами, передаёт ТАСС.