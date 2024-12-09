Porsche сильно сокращает количество дилерских центров в Поднебесной

Porsche сокращает количество дилерских центров в Китае, о чем сообщает издание Der Spiegel Pro. Александр Поллич (Alexander Pollich), президент и генеральный директор Porsche China, заявил: «В настоящее время потребительский спрос снижается, а продажи сокращаются, поэтому крайне важно оптимизировать дилерскую сеть.
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