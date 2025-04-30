Сегодня день покровителя пчел

30 апреля по православному календарю отмечается день Зосимы, считающегося покровителем пчел. По преданию, преподобный Зосима, Соловецкий игумен, жил в отшельничестве на пустынном острове, где построил келью и ограду, возделывал и засевал землю.
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