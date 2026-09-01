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Царьград

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Daily Mail: Два мужчины погибли при сплаве на каноэ в Калифорнии

Daily Mail: Два мужчины погибли при сплаве на каноэ в Калифорнии

В Калифорнии, в заливе Томалес, при ночном сплаве на каноэ погибли двое мужчин, включая 36-летнего Кейси Флинн Мелию.

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