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Несекретные материалы

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Прищемить за кошелёк

Прищемить за кошелёк

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, обычно воинственная, вдруг выступила за введение моратория на военные действия в Чёрном море.

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