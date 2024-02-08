ТАСС: Евросоюз не обсуждает санкции против Карлсона за интервью с Путиным

Европейский союз не обсуждает ограничительные меры в отношении бывшего ведущего американского телевизионного канала Fox News Такера Карлсона за интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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