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ТАСС: Евросоюз не обсуждает санкции против Карлсона за интервью с Путиным

ТАСС: Евросоюз не обсуждает санкции против Карлсона за интервью с Путиным

Европейский союз не обсуждает ограничительные меры в отношении бывшего ведущего американского телевизионного канала Fox News Такера Карлсона за интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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