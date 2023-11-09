Укропские телеграммы в последние недели пишут о нашествии мышей в окопах. Этот вопрос даже задали в эфире.
Белый и мыша. Или почему погода воюет за нас
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Владислав Владислав
Долгое эхо амнистии Хрущевым украинских националистов тянется с 1955 года.
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19 час.
ЕБ
Елена Бреслова
Господи!🙏 сохрани всех наших мальчиков живыми и здоровыми!🙏 Сбереги генофонд русов!🙏 10 лет на войне - это страшно🤭 и конца пока не видно😱
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14 час.
Гарибян Сусанна
А что делать с мышами? Ведь нападают на ребят и не только, они же пожирают всё, что находят. Как сохранить крупы, хлеб, макароны? Они запасы делают на зиму из добытых продуктов. На раскопках в Новгородской области каждое утро я стала находить в болотнике макароны, думала, что это чьи-то не умные шутки, ругала всех, а потом как-то поутру приоткрыв свою палатку в общей тишине на рассвете увидела мышку, которая тащила с кухни ко мне под палатку макарошку. Стали поднимать крупы и макароны в мешках на дерево, так и спаслись от нашествия. На фронте это не пройдёт, значит надо искать другой выход. Может ящики какие-то приспособить? Когда они шарятся по окопам противника-это хорошо, но ведь и наши страдают.
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6 час.
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