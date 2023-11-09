Белый и мыша. Или почему погода воюет за нас

Гарибян Сусанна

А что делать с мышами? Ведь нападают на ребят и не только, они же пожирают всё, что находят. Как сохранить крупы, хлеб, макароны? Они запасы делают на зиму из добытых продуктов. На раскопках в Новгородской области каждое утро я стала находить в болотнике макароны, думала, что это чьи-то не умные шутки, ругала всех, а потом как-то поутру приоткрыв свою палатку в общей тишине на рассвете увидела мышку, которая тащила с кухни ко мне под палатку макарошку. Стали поднимать крупы и макароны в мешках на дерево, так и спаслись от нашествия. На фронте это не пройдёт, значит надо искать другой выход. Может ящики какие-то приспособить? Когда они шарятся по окопам противника-это хорошо, но ведь и наши страдают.