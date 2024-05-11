Зачем Проханов в фильме "Позывной "пассажир" "убил" всех наших? Нужен нам такой конец?

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Анатолий Frontero

Вы не правы, поскольку кино - это массовая культура, где наряду с исторической правдой, надо обязательно так или иначе показывать, что в борьбе со злом и ложью правда и добро в перспективе всегда побеждают. Это и имел ввиду автор. Я бы в конце этого фильма обязательно вставил сюжет, в котором после всех убийств появляется летучий отряд российских добровольцев, которые громят эту банду, а оставшихся в живых ставят к стенке. Как в советском сериале "Государственная граница".