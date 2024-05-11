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Зачем Проханов в фильме "Позывной "пассажир" "убил" всех наших? Нужен нам такой конец?

Зачем Проханов в фильме "Позывной "пассажир" "убил" всех наших? Нужен нам такой конец?

Многие, наверное, на праздниках посмотрели по телевизору фильм "Позывной "пассажир",который вышел в этом году, а двумя месяцами ранее шел в кинотеатрах.

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Комментарии
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ЛИ
Лариса Ивановп
Это звери не растерзают ребёнка,а эти нелюди-ДА?
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2 час.
АF
Анатолий Frontero
Вы не правы, поскольку кино - это массовая культура, где наряду с исторической правдой, надо обязательно так или иначе показывать, что в борьбе со злом и ложью правда и добро в перспективе всегда побеждают. Это и имел ввиду автор. Я бы в конце этого фильма обязательно вставил сюжет, в котором после всех убийств появляется летучий отряд российских добровольцев, которые громят эту банду, а оставшихся в живых ставят к стенке. Как в советском сериале &quot;Государственная граница&quot;.
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2 час.
Михаил Мазнев
Единственный выход со спасением всего своего население - братание на фронте и разборка со своими пятыми колоннами, которые организовали эту самоубийственную СВО, после которой не останется бойцов с обеих сторон. А Проханов всегда был не от мира сего.
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1 час.

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