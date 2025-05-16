Суд на Украине закрыл дело по иску жены Петра Порошенко* о разделе имущества

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Крыжопольский районный суд Винницкой области закрыл дело о разделе имущества между бывшим президентом Украины и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко* и его супругой Мариной Порошенко.
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