«РИА Новости»: Четыре сухогруза с украинским зерном направляются в Стамбул для досмотра

Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувшие вчера украинские порты и направляющиеся в Стамбул, достигнут Турции в понедельник вечером, а во вторник будет проведен досмотр, передает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое Минобороны.