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Магия и техника.

Магия и техника.

В доме пахло травами, медом и осенью. Гретхен не знала, как это так получается, что осень живет на улице, за стеклами домов, прячется в старых парках, кутаясь в паутинную шаль тумана, а её ароматы гуляют по дому, деловито обосновываясь во всех углах.

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