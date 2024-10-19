Магия и техника.

В доме пахло травами, медом и осенью. Гретхен не знала, как это так получается, что осень живет на улице, за стеклами домов, прячется в старых парках, кутаясь в паутинную шаль тумана, а её ароматы гуляют по дому, деловито обосновываясь во всех углах.