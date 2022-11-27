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Представитель правительства Польши Жарын допустил, что конфликт на Украине со стратегическими перерывами может продолжаться годами

Представитель правительства Польши Жарын допустил, что конфликт на Украине со стратегическими перерывами может продолжаться годами

Конфликт на Украине со стратегическими перерывами может продолжаться годами. Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил Станислав Жарын, представитель правительства Польши по безопасности информационного пространства.

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