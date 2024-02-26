Песков о передаче тела Навального: глава государства эти вопросы не регулирует

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, связана ли передача тела Алексея Навального его матери с обращением женщины, а также жены почившего к президенту РФ Владимиру Путину.
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