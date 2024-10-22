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Граждане с инвалидностью, имеющие транспорт, могут получить компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО

Граждане с инвалидностью, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям (и это прописано в их программах реабилитации и абилитации), могут получить от Отделения СФР по Республике Адыгея компенсацию стоимости полиса ОСАГО.

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