Врач заподозрил рак, когда пациентка сказала о странном привкусе в еде. Опасения подтвердились

«Забытый рак» — так часто называют рак пищевода, который протекает настолько незаметно, что явные симптомы проявляются, как правило, уже на последней стадии.
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