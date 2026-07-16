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Welt: Германия и Франция начинают ядерное сотрудничество

Welt: Германия и Франция начинают ядерное сотрудничество

Решение об участии осенью 2026 года немецких военнослужащих во французских ядерных учениях планирует принять франко-германский совет по обороне и безопасности, сообщает 16 июля Welt со ссылкой на источники в немецком правительстве.

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