Welt: Германия и Франция начинают ядерное сотрудничество

Решение об участии осенью 2026 года немецких военнослужащих во французских ядерных учениях планирует принять франко-германский совет по обороне и безопасности, сообщает 16 июля Welt со ссылкой на источники в немецком правительстве.
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