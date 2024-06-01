СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Белоусов
    Есть полевые генералы, которые руководят войсками, есть паркетные, есть и постельные. Ну и непонятно как назвать (нап...Одного критиковал...
  • Олег Самойлов
    Ты, как я понимаю, по себе судишь?«За деньги, да?»:...
  • Александр Попов
    Из какой ЗАДНИЦЫ эти ВЫКИДЫШИ.«За деньги, да?»:...

«За деньги, да?»: Новым лицом образования в России стала гламурная Инстасамка! Они сошли с ума?

«За деньги, да?»: Новым лицом образования в России стала гламурная Инстасамка! Они сошли с ума?

Уже не первый год настойчивое и настырное Министерство цифрового развития втюхивает россиянам свою систему «Сферум», которая предусматривает удалённо - дистанционное образование детей и такое же общение учителей, школьников и их родителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Я думал дно уже прибили... Но эту ... Нет слов... Ее и близко (эту самку) нельзя подпускать к СМИ, ей надо запретить приближаться к молодежи!
Ответить
1 час.
Александр Попов
Из какой ЗАДНИЦЫ эти ВЫКИДЫШИ.
Ответить
26 мин.
Олег Самойлов
Ты, как я понимаю, по себе судишь?
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх