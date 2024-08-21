Новейшее детище Mercedes-Benz и BYD с управлением задними колёсами, системой «Глаз Бога» и двумя холодильниками, конкурент Porsche Panamera. Люксовый флагман Denza Z9 GT стал доступен для предзаказа в Китае

Универсал Denza Z9 GT от BYD доступен для предзаказа по цене от 47 600 долларов в Китае. Он продукт совместного бренда Mercedes-Benz и BYD, который выйдет в Европе, чтобы конкурировать с автомобилями традиционных брендов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии