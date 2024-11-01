Девушка-квадробер едва не напала на депутата в кафе: «Зашипела, как дикий зверь»

Девушка-квадробер напугала русского депутата в кафе. Вечером 22 октября депутат городской думы Нюргун Ефремов вместе с супругой находился в кафе, когда услышал рычание и почувствовал, что кто-то дышит ему в спину.
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