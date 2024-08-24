Посольство РФ во Франции уже начало прояснять ситуацию по задержанию Дурова

В МИД РФ сообщили, что Посольство России во Франции уже предприняло все необходимые меры, чтобы разобраться в ситуации с задержанием Павла Дурова, которое произошло 24 августа 2024 года в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже.